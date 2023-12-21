Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Akkent’te yaptırılan ve geçtiğimiz aylarda teslim edilen konutların hak sahipleri bazı eksiklerin olduğunu belirterek bunların yüklenici firma tarafından giderilmesini istediler.

Konutlarını teslim alan vatandaşlar gerek ev içinde gerekse binada bazı eksikliklerini olduğunu dile getirerek yüklenici firmanın bu eksikleri gidermesini talep ettiler.

HALK OTOBÜSLERİNİN YENİ YEREDE GELMESİNİ İSTİYORLAR

Vatandaşlar ayrıca yeni yerleşim alanına Çorum Belediyesi otobüslerinin henüz gelmediğini ve otobüse binmek için uzun bir yol yürüdüklerini ifade ederek, yeni yerleşim alanının toplu taşıma güzergahına alınmasını istediler.