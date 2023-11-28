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Milliyetçi Hareket Partisi(MHP)'nde Mahalli İdareler Seçimleri için aday adaylığı süreci 13 Kasım'da başlamıştı.

Başvurusu süresinin başladığı bu 15 günlük süreçte henüz MHP'ye aday adaylığı için başvuran olmamıştı.

3 İSİM BAŞVURU YAPACAK

Edindiğimiz bilgiye göre, MHP'nin önceki dönem Belediye Meclis Üyelerinden Av. Ali Beyaz ile 2019 yılındaki yerel seçimlerde MHP'nin Belediye Başkan Adayı olan Kenan Şahin bu hafta, MHP eski İl Başkanı Ahmet Ertekin'in ise önümüzdeki hafta aday adaylığı için müracaat yapacakları öğrenildi.

MHP'de aday adaylığı başvuru süresi ise 15 Aralık Cuma günü sona erecek.