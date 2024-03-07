Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Boğazkale İl Genel Meclis Üyesi Sadık Aşık, partisinden istifa ederek, AK Parti'ye destek verme kararı aldı.

Sadık Aşık, bugün gerçekleştirilen İl Genel Meclisi toplantısında söz alarak partisinden istifa ettiğini açıklayarak, AK Parti Boğazkale Belediye Başkan Adayı Adem Özel için çalışacağını belirtti.

MHP Grup Başkanvekili Selim Dölcü ise Aşık'ın açıklamasının şık olmadığını ifade ederek, "Aday olamadığı için bu tepkiyi koymak çok şık olmadı. İnsanlar istifa edebilir. Bu konuyu burada dillendirmek şık olmadı. Özür dilemesini istiyorum" dedi.

Aşık da Dölcü'ye "Ayak oyunları yapanlarda bizden özür dileyecek mi ? Benim partimle, kişilerle davam yok. Özür bekliyorsunuz. Bana ayak oyunları yapanlarda gelsin benden özür dilesinler. Hiçbir arkadaşımın bu güne kadar ağzını bıçak açmadı. " diyerek cevap verdi.