Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Osmancık İlçe Başkanlığı’nda istişare toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya MHP İl Başkanı Mehmet İhsan, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, MHP'li yönetciler, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, KAÇEP Birimi ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Toplantıda, MHP’nin vatandaşla birebir temas kurduğu “Hayırlı Günler Komşum” temalı ziyaretler ile “Derdiniz Derdimiz” programlarının kapsamı, işleyişi ve geleceğe dönük planlamaları ele alındı.
Partiden verilen bilgiye göre, Çorumlularla buluşmaya devam edileceği belirtildi.
Muhabir: Fatih Battar