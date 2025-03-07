Çorum Belediye Meclisi MHP Grup Başkanı Arslan Kaynar, Belediye Meclisi’nin mart ayı toplantısında yaptığı konuşmada bir inşaat mühendisinin usulsüz iş yapması konusuna değindi.

Duruma sert tepki gösteren ve olayın takipçisi olduklarını belirten Arslan Kaynar,

"Meydana gelen olay nereden bakılırsa bakılsın karaktersizliktir, namussuzluktur, şerefsizliktir. Vatandaşların hayatı üzerinden ticaret gütme amacında olan kim varsa hepsini şiddetle kınıyoruz. Belediyemizin konuyla alakalı afet komisyonuna sevk edilmesini talep etmiştik. Başkanımızda değerlendirdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Belediyenin olayın takipçisi olacağına inanıyoruz. Olayı tespit eden mühendis arkadaşı da MHP olarak teşekkür ediyorum” dedi.