Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bir inşaat mühendisinin usulsüz iş yapması konusunu değerlendirdi.

Belediye Meclisinin dün yapılan mart ayı toplantısında konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bir inşaat mühendisinin usulsüz iş yapması konusunu ortaya çıkartan Yapı Kontrol Müdürlüğündeki personele teşekkür ederek sözlerine başladı.

Orada ki veri değişikliklerini detaylı bir inceleme sonucunda ortaya çıkarttıklarını kaydeden Başkan Aşgın, “Bu olay ortaya çıktıktan sonra biz Çorum Belediyesi sorumluluğu ile şehrimizin esenliği güvenliği hemşehrilerimizin sağlıklı konutlarda hayatlarına devam edebilmeleri bilinci ve şuuruyla neler yapabilir diye Bakanlık düzeyinde istişarelerimiz oldu. Yapı Denetim firmaları ile sektörle, meclis üyelerimizle, birçok kesimle istişarelerimiz oldu. Bu konuda doğru usül nedir? Nasıl yaparsak şehrimizdeki yapı stokundaki oluşabilecek bu olumsuzluğu olumluya çevirebiliriz? Bunun istişarelerini yaptık. Bu olay basında yer alamadan önce biz çalışmalarımızı zaten tamamlamış ve gerekli girişimlerde bulunmuştuk. Bunu basın açıklaması ile de halkımızla paylaştık. Bu kişinin çizdiği projelerle ilgili analizlerin ve raporlamanın sonuna kadar yapılması, ilgili yapılar da ne düzeyde sıkıntı var yada yok. Bu iddialar hangi ölçüde gerçeği yansıtıyor. Sorunlu olanlarda var mı varsa hangi iş ve işlemler yapılacak. Konusunda yapı denetim firmalarına yazdığımız yazının gereği yapılmaya başlandı. Şuanda Hitit Üniversitesi inşaat birimindeki hocalarımız bu projeleri tek tek ele almak suretiyle analizlerini ve raporlama süreçlerini yürütüyorlar. 2 Nisan’a kadar süre vermiştik ama edindiğimiz bilgilere göre daha kısa sürede bitirmeyi öngörüyor üniversite. Bu araştırma biter bitmez ikinci aşamada sorumlularla ilgili hangi önlemi almamız gerekiyorsa bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Asla örtbas olacak sümen altı yapılacak bir konu değildir. Her bir hemşehrimiz bizim için kıymetlidir. Bu süreç kanuni çerçeve içerisinde sorumlular hakkında tüm yasal işlemler yapılacaktır. İlgili mühendis hakkında hukuk birimimiz suç duyurusunda bulundu. Bu gelinen netice de Çorum Belediyesinden de sorumlu olsa dışarıdan da sorumlu olsa yapı denetim firmasında da olsa sorumlular kimse yapılacak olan incelemenin sonucu göre duruşumuz şehrimizin esenliği hemşehrilerimizin sağlıklı konutlarda hayatlarını devam ettirmeleri yönünde olacaktır. Kimsenin de gözünün yaşına bakacak durumda değiliz. Bu süreci yakından takip edeceğiz” dedi.

Başkan Aşgın, Belediye Meclisi Afet ve Risk Araştırmaları Komisyonuna konuyu bütün boyutlarıyla derinlemesine inceleyip meclise rapor sunması konusunda da talimat verdi.

Başkan Aşgın, deprem bölgesinden gelen karotların analizlerinin de Hitit Üniversitesinde yapıldığını da belirtti.

Başkan Aşgın, ayrıca içlerinde CHP’li belediyelerinde olduğu illerde bu şahsın projelerinin bulunduğunu ifade etti.