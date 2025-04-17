MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, yaptığı açıklamada Türkiye genelinde etkili olan zirai don hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Tarım sektörünün bel kemiğini oluşturan üreticilerin ve çiftçilerin, son günlerde aralarında Çorum’un da olduğu 36 ilde etkili olan ciddi zararlara yol açan zirai don felaketi nedeniyle yaşadıkları mağduriyeti, Milliyetçi Hareket Partisi olarak yakından takip ettiklerini belirten Vahit Kayrıcı, “İl Başkanlığımız ve ilçe teşkilatlarımızdan gelen talepler doğrultusunda, bu felaketin üreticilerimiz üzerindeki etkilerini tespit etmek, çözüm yollarını belirlemek ve gerekli destek mekanizmalarının hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla MHP grubumuz nezdinde girişimlerde bulunulmuştur. Bu kapsamda, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekillerimiz aracılığıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir Meclis Araştırması açılması talebi resmi olarak iletilmiştir.

Üreticimizin ve çiftçimizin yanında durmak, emeğin, alın terinin ve toprağın kıymetini bilmek bizim temel sorumluluğumuzdur. Bu anlayışla, “çiftçimizin sesi TBMM’de duyulsun” diyerek, milletimiz adına tüm gücümüzle çalışıyoruz. Zirai dondan etkilenen tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu sürecin kararlılıkla takipçisi olacağımızı ve üreticilerimizin daima yanında olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” dedi.