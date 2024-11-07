Milliyetçi Hareket Partisi Bayat Belediye Meclis Üyesi 3 isim, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

MHP Bayat İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada; "31 Mart Yerel Yönetimler Seçimleri'nde Milliyetçi Hareket Partisi'ne olan teveccühle Bayat Belediye Meclis Üyesi seçilen Hasan Çakar, Yaşar Sarıkaya ve Emrah Şahin, partimizin tüzük ve yönetmeliklerine uygun davranmadıkları için kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişlerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."ifadelerine yer verildi.