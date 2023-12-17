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Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Uğurludağ İlçe Başkanı Şuayip İpek, ilçelerine alınan asfalt serim aracının bir karış dahi asfalt yapılmadan satıldığını ileri sürerek Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun'u eleştirdi.

Remzi Torun’a ‘madem satılacaktı, madem kullanılmayacaktı neden para harcanarak ihtiyacı olmayan bir malzeme aldınız’ diye tepki gösteren Şuayip İpek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“9 Ağustos 2017 tarihinde Remzi Torun tarafından yapılan paylaşımda “Daha dün, ne yapacağız, ne edeceğizlerin hesabını gece gündüz yaparken, Allah'ıma şükürler olsun ki bugün kendi asfaltımızı kendimiz yapar hale geldik. Bir büyük hizmeti daha ilçe halkımıza sunmanın heyecanı içerisindeyim” diye paylaşım yapmıştı. Bugün bakıldığında aradan 6 yıl 4 ay zaman geçmesine rağmen bir karış dahi asfalt atılmadan makinenin satıldığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Gönül isterdi ki güzel ilçemizin bütün sokaklarına caddelerine ihtiyaç duyulan her tarafına bu makine kullanılarak asfalt atılsın ve ilçemizin insanlarına daha konforlu daha temiz yollar sunulmuş olsun. Madem satılacaktı madem kullanılmayacaktı neden para harcanarak ihtiyaç olmayan bir malzeme alındı.

Şükürler olsun ki tek sevincimiz makinanın üretken belediyecilik anlayışıyla görevini layıkıyla yerine getiren ve makineyi gerçek manada kullanacak olan Osmancık ilçemizin çalışkan Belediye Başkanı Sn. Ahmet Gelgör'ün almış olmasıdır. Süslü kelimelerle göz boyayarak Belediye Başkanlığı yapılmaz. Takdir kıymetli Uğurludağlı hemşerilerimizindir.”