Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İlçe Belediye Başkanları istişare toplantısında bir araya geldi.

Toplantı Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’ün ev sahipliğinde MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Ülkü Ocakları İl Başkanı Sayın Abdullah Dalyan, Osmancık MHP İlçe Başkanı Fatih Ergün, Alaca İlçe Başkanı İsa Duru, belediye başkan yardımcıları, il ve ilçe yönetim kurulu üyeler ve belediye meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, MHP genel merkezinin yürüttüğü faaliyetler, İl Başkanlığının takip ettiği çalışmalar, belediyelerimizin planladığı ve yürüttüğü projeler ile gündeme dair konuların ele alındığı belirtildi.