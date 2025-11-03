AK Parti Grup Başkanvekili Başak Gözde Taşkıran AK Parti’nin 23.kuruluş yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı.

‘Bugün, milletimizin iradesinin tecelli ettiği tarihi bir günün yıl dönümünü idrak ediyoruz.’ diyen Taşkıran; “3 Kasım 2002 seçimleriyle birlikte AK Parti iktidara gelmiş, ülkemizde yeni bir umut, yeni bir hizmet anlayışı başlamıştır. O günden bu yana geçen 23 yılda, Türkiye her alanda büyük bir dönüşüm yaşamıştır. Demokrasi güçlenmiş, milli irade her şeyin üzerinde tutulmuş, sağlık, eğitim, ulaştırma, sanayi ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda devrim niteliğinde adımlar atılmıştır. AK Parti iktidarları boyunca milletimizin refahını artırmak, devletimizin itibarını yükseltmek ve "Büyük Türkiye" idealine ulaşmak için gece gündüz çalışılmıştır. Bugün geldiğimiz noktada, ülkemiz her zamankinden daha güçlü, daha kararlı ve daha umutludur. Bu vesileyle, 3 Kasım 2002'de milletimizin emanetini devralarak bu kutlu yürüyüşü başlatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, bugüne kadar hizmet eden tüm dava arkadaşlarımızı saygı, minnet ve şükranla anıyorum. AK Parti, dün olduğu gibi bugün de milletin partisidir; Bu davanın özü, millete hizmet, ülkeye sevdadır.” ifadelerini kullandı