Çorum’da uzun yıllar Emniyet Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan Süleyman Yetikcan’ın 25 yaşındaki kızı Hilal Yetikcan, 2.5 aydan beri yoğun bakımda tedavi gördüğü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dün gece hayata veda etti.

AMELİYAT OLMUŞTU

Hilal Yetikcan’ın, Çorum dışında geçirdiği tüp mide ameliyatı sonrasında yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

ULU MEZARLIK’TA DEFNEDİLECEK

Ankara Hukuk Fakültesi mezunu, stajyer avukat Mustafa Yetikcan’ın da kardeşi olan Hilal Yetikcan’ın cenazesi, bugün Akşemseddin Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.