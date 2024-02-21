Cumartesi günü sahasında Bodrumspor ile karşılaşacak olan Ahlatcı Çorum FK bu zorlu maçın hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile sürdürdü.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmaya sakatlığı devam eden Atakan Cangöz ile hafif ağrıları olan Ferhat, Geraldo ve Thomas katılmadılar.

Sakaryaspor maçında 90 dakika oynayan futbolcular çalışmanın ilk bölümüne katıldıktan sonra fitnes salonunda yaptıkları egzersizler ile çalışmayı tamamladılar.

Oynaman ve az süre alan futbolcular ise dar alanda pas ardından yanı sahada kalesiz oyun ve son bölümde de kaleci mintayür kale maç yaptılar.

Ligde son dört maçında galibiyet sevinci yaşayamayan ve iki beraberlik iki mağlubiyet alarak düşüşe geçen kırmızı siyahlı takım bunu terse çevirmek ve yeni bir başlangıç yapmak içihn Bodrumspor maçına çok sıkı hazırlanıyor.

Teknik Direktör Serkan Özbaltı’nın bu doğrultuda futbolcularla toplu ve gruplar halinde toplantılar yaparak moral motivasyonlarını üst seviyeye çıkarmaya çalıştığı öğrenildi.

Kırmızı siyahlı takım Bodrumspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışma ile sürdürecek.