Nevşehir’de devam eden Midi Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonasında Çorum Belediyespor grupta ikinci maçında Manisa Turgutlu Belediyespor’u 3-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi.

Nevşehir Gülşehir Spor Salonu’nda devam eden Türkiye Şampiyonasında C grnubunda mücadele eden Çorum Belediyespor Midi Erkek voleybol takımı ilk maçında Denizli Cavidil Belediyespor’u 3-1 yenerek iyi bir başlangı yapmıştı.

Çorum Belediyespor midi erkek voleybol takımı Hasan Serhat Erdoğan yönetiminde Eymen Salih Özübek, Necip Fazıl Aykaç, Mustafa İlikmen, Bekir Daylan, Oğuzalp Yener, Ege Hüseyin Kese, Salim Daylan, Yasin Kurt, Muhammet Emin Kepçe, Ali Hacırecepoğlu, Yasin Dikmen ve Mahmut Eymen Coşkun’dan oluşan kadrosu ile mücadele etti.

Dün grubunda ikinci maçında Manisa Turgutlu Belediyespor ile karşılaşan Çorum Belediyespor rakibi önünde fazla zorlanmadı 25-17, 25-20 ve 25-18’lik setlerle 3-0 galip gelerek ikinci maçınıda set vermeden kazanarak ikinci tura yükselmeyi garantiledi.

Çorum Belediyespor grubundaki son maçında bugün saat 13’de Konya Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.

Bu maçı kazanan takım gruptan birinci olarak kaybeden ise ikinci olarak ikinci tura yükselecek.

Çorum Belediyespor Midi Erkek Voleybol takımı antrenörü Hasan Serhat Erdoğan aynı takımla Okullu Yıldızlarda Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu ile kazandıkları Türkiye Şampiyonluğunun ardından şimdiki hedeflerinin kulüplerde de aynı başarıyı tekrarlamak olduğunu söyledi.