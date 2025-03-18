Geçtiğimiz günlerde gazetemizin gündeme getirdiği Millet Bahçesi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Yıkılan Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadyumu’nun bulunduğu bölgeye yapılan Spor Temalı Millet Bahçesi daha tamamlanmadan çürümeye başladığını gündeme getirmiştik. 3 yıldır bitirilemeyen parkın içindeki tesisler çürümeye başlamıştı.

Bugün de TOKİ Başkan Yardımcısı Osman Direnç Çorum’a gelerek Yüzüncü Yıl Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu.

Belediye'den yapılan açıklamaya göre, son rötuşların yapıldığı Yüzüncü Yıl Millet Bahçesi’nin yakın zamanda hizmete açılacağı bildirildi.

Çorum Belediyesi yetkililerinin eşlik ettiği ziyarette, TOKİ Başkan Yardımcısı Osman Direnç, yüklenici firma yetkilileriyle bir araya gelerek projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

Direnç, Yüzüncü Yıl Millet Bahçesi projesinin geçici kabulünün yapıldığını ve eksiklerin giderilmesiyle birlikte Çorum Belediyesi tarafından halkın kullanımına sunulabileceğini ifade etti.