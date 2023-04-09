FATİH BATTAR

Çorum’da Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında 14 Mayıs seçimlerine giren Millet İttifakı, milletvekili adaylarının netleşmesinin ardından aday tanıtım toplantısı düzenlendi.

CHP İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya CHP İl Başkanı Ümit Er, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, DEVA Partisi İl Başkanı İsmail Hüsamettin Öztürk, Gelecek Partisi İl Başkanı İsmail Barış Coşgunsu, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık ve Demokrat Parti İl Başkanı Ahmet Damar’ın yanı sıra; Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, 6 siyasi partinin merkez ilçe başkanları, il ve merkez ilçe yöneticileri, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları ile partililer katıldı.

Toplantıda önce il başkanları söz alarak 14 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmak için çalışacaklarını ve parlemontoda da Millet İttifakı'nı güçlü bir şekilde temsil edeceklerini açıkladılar.

İl başkanlarının ardından Millet İttifakı Milletveki Adayları kısa bir konuşma yaptı.

İlk önce Millet İttifakı 4.sıra milletvekili adayı Saadet Partili Seyit Ahmet Güher'e söz verildi.

Güher; "“Milletin sesine kulak tıkayan milletvekili adaylarına, yöneticilere halkımız sandıkta en güzel cevabı verecektir. Hepimiz taşın alına elimizi koyarak 14 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkacağız. Karadeniz’in incisi olan Çorum, başta demiryolu, havaalanı olmak üzere hak ettiği tüm hizmetlere kavuşacaktır” dedi.

3.sıra miletvekili adayı CHP'li Burçin Solmaz Polat ise; “Halkımıza söz veriyoruz. Yine baharlar gelecek. Çürümüş bu saray iktidarını, Millet İttifakı bileşenleri olarak birlikte yıkacağız. Halkımız yine özgürce, barış içerisinde, birbirine düşmanlaşmadan, el ele vererek bu seçimi alacak ve iktidar olacağız. Hep birlikte çalışacağız ve baharı bu ülkeye getireceğiz” diye konuştu.

2.sıra milletvekili adayı İYİ Parti'li Bekir Özsaçmacı da; bundan böyle CHP çatısı altında hep birlikte mücadele edeceklerini, artık CHP’li olduklarını ifade ederek, “Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı, Meral Akşener’i ise başbakan seçtirmek boynumuzun borcu” ifadelerini kullandı.

Son olarak 1.sıra milletvekili adayı Mehmet Tahtasız bir konuşma yaparak; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “ülkesini en çok seven, işini en iyi yapandır” sözünü hatırlatarak, görevini hakkıyla, layıkıyla yapacağına, Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı seçtirmeye, gece gündüz çalışmaya dair söz veriyorum." şeklinde konuştu

ÖZSAÇMACI'YA CHP ROZETİ

Toplantıda ayrıca Millet İttifakı 2.sıra milletvekili adayı İYİ Parti'li Bekir Özsaçmacı'ya CHP rozeti takıldı.

Toplantının sonunda milletvekili adayları ve katılımcılar, Çorum Park önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.