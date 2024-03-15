Çorum Belediyesi tarafından Taş Bina altında yapılan Millet Kütüphanesi, düzenlenen törenle açılacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın 7/24 açık kütüphane projesi tarihi belediye binasında hayat buluyor. Kitap okurlarını ve öğrencileri ağırlamaya başlayan Millet Kütüphanesi için resmi açılış töreni 16 Mart Cumartesi günü gerçekleşecek.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum için önemli bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Aşgın, “Belediye Taş Binanın alt katını 7/24 açık kütüphane haline getirdik. Burası, tarihi konseptiyle, gençlerimizin hem ders çalışabileceği hem de teknolojik imkânlarından faydalanabileceği, ikramlarımızın da olduğu dört dörtlük bir mekân oldu. Genlerimize ve şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Aşgın, 16 Mart Cumartesi günü saat 14.00’de gerçekleşecek olan açılış törenine çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm Çorum halkını davet etti.