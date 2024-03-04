Yeniden Refah Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Av. Yaşar Anaç, seçim çalışmaları kapsamında Cuma Pazarı, Fevzi Çakmak, Cemilbey ve Ata Caddesi’ni gezerek vatandaşlardan destek istedi.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Av. Yaşar Anaç, milletin 31 Mart akşamını sabırsızlıkla beklediğini ve bu sefer Yeniden Refah diyeceklerini belirterek,” Büyük bir sevgi seli ile karşıladılar bizi. Emeklisi, esnafı, toplumun bütününde yerel ve merkezi yönetimlere olan tepkisini, değişim arzularını bizzat müşahede etti. “Artık yeter kararımızı verdik. Yeniden Refah diyoruz. Bu sefer Erbakan İnşallah. Sabırsızlıkla 31 Mart seçimlerini bekliyoruz” dediler. Bizler sahalarda yanınızda olamasak da gönlümüz, dualarımız ve desteğimiz sizlerle İnşallah demeleri bizleri çok mutlu etti. Bugün olduğu gibi 31 Marttan sonra da her daim Çorumlu hemşehrilerimizin duasında ve gönüllerinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

Anaç’a seçim çalışmalarında parti yöneticileri de eşlik etti.