Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) 35. Muhasebe Haftası nedeniyle Atatürk Anıtında program düzenledi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Çorum SMMMO Başkanı Ceyhan Baran Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Programda konuşma yapan SMMMO Başkanı Ceyhan Baran, “Mesleğimizin 35. yılını bu hafta vesilesiyle kutlamanın kıvancını yaşamaktayız. Mesleğimiz 35 yıllık yolculuğunda kurumsallaşma sürecini tamamlayarak, ülkemizin iktisadi hayatının vazgeçilmez bir kurumu olmuştur. Mesleğimizin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değerin arttırılması amacıyla, 1-7 Mart Muhasebe Haftası olarak kutlanmaktadır. Mesleğimizin saygınlığına sahip çıkarak faaliyetlerimizi yürütmek arzusuyla Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir meslektaşlarımızın Muhasebe Haftasını en içten dileklerim ile kutluyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.