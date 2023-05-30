MUSTAFA BURAK YALÇIN

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi sonuçlarını değerlendirdi.

Kayrıcı, “Milletimiz kavgayı, kaosu değil istikrarı seçmiş, tavrını Cumhur İttifakı'dan yana göstermiştir” dedi.

Milletin feraset ve basiretle Cumhurbaşkanını seçtiğini ifade eden Milletvekili Kayrıcı, “Milletimiz yine sandığa yoğun bir katılımla giderek iradesini göstermiş, büyük Türk milleti feraset ve basiretle cumhurbaşkanını seçmiştir. 2. tur seçimleride Cumhur İttifakı'nın zaferiyle noktalanmış aziz Türk milleti devleti yönetme yetkisini tekrar Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a vermiştir” dedi.

Milletimiz kavgayı, kaosu değil istikrarı seçtiğini ve tavrını Cumhur İttifakı'dan yana gösterdiğini ifade eden Kayrıcı, “Bu vesileyle Cumhurbaşkanımızı tebrik ediyor, bizlerden desteğini esirgemeyen yüce Türk milletine teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.