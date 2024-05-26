Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, ilçe başkanları ve il yönetim kurulu üyeleri ile toplantı yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisinin seçim sonrası yürüttüğü projelerin, hedeflerin ve gelecek döneme ilişkin stratejilerinin değerlendirildiği toplantıda konuşan, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, milletin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda, daha etkin ve verimli bir şekilde hizmet sunmayı amaçladıklarının altını çizerek MHP’nin vizyonunu daha da ileri taşıyacak projeleri hayata geçireceklerini vurguladı.

Cumhur İttifakı'na olan bağlılığı ve bu ittifakın önemini koruma konusundaki kararlılıklarına vurgu yapan MHP İl Başkanı Çıplak, “Cumhur İttifakı'nın gücünü ve değerini takdir ediyor ve bu ittifakın geleceğini sağlamlaştırmak için çalışmaya kararlıyız. Cumhur İttifakı'nın korunması, ülkemizin huzur ve istikrarı için önemli bir önceliktir. Bu ittifakın gücünü ve etkisini artırmak için, ortak değerlerimizi ve hedeflerimizi daha da güçlendireceğiz” dedi.

Mehmet İhsan Çıplak, ilçe başkanlarına seçim sürecinde gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, “Milletimiz iradesini sandığa aksettirmiş ve her partiye, herkese çok anlamlı mesajlar vermiştir. Bu seçimlerin sonuçları, halkımızın MHP’ye güvendiğinin programlarını beğendiğinin sandığa yansımış bir göstergesidir” diyerek sözlerini tamamladı. (Haber Merkezi)