MURAT KARASU

Seçim sonuçlarını değerlendiren AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, milletin, tarihi kazanımlarına ve değerlerine sahip çıktığını söyledi.

Cumhur İttifakı olarak meclis çoğunluğunu milletin teveccühü ile aldıklarını belirten Av. Yusuf Ahlatcı, “7’si birleşsede bir Recep Tayyip Erdoğan etmedi, etmeyecekler. Büyük zaferimiz için durmak yok çalışmaya devam. Bu seçimler yeni vizyonumuz Türkiye Yüzyılı’nın başlangıcıdır” dedi.

Sonuçların Çorum’a ve Türkiye’ye hayırlar getirmesini temenni eden Ahlatcı, “Önümüzde yeni bir sınav var. Sayın Cumhurbaşkanımızı 28 Mayıs’ta demokrasi tarihimize geçecek rekor bir oyla yeniden kazandırmak için canla, başla çalışacağız. 2002’den bugüne, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve partimize desteklerini en güçlü şekilde sunan kıymetli Çorum’lu hemşehrilerime ve aziz milletimize teşekkür ediyorum. Çorum için, Türkiye için durmak yok yola devam” açıklamasında bulundu.