MURAT ÇETİN

AK Parti Milletvekili Adayı Av. Yusuf Ahlatcı, seçim çalışmaları kapsamında Traktörcüler Sitesi esnafını ziyaret etti.

Seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Yusuf Ahlatcı, ziyarette site esnafının sorunları, talepleri ve beklentileri hakkında bilgi aldı.

İSTİKRARIN DEVAM ETMESİ İÇİN DESTEK İSTEDİ

Ahlatcı, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçiminde istikrarın devam etmesi için bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve partisine destek istedi.

İLGİDEN DOLAYI ESNAFA ZİYARET ETTİ

Gördüğü yoğun ve samimi ilgiye teşekkür eden Ahlatcı, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a tüm Türkiye'de olduğu gibi Çorum'da gösterilen teveccühün hat safhada olduğunu çok şükür görmekteyiz. Seçimler Cumhur ittifakı'nın zaferi ile sonuçlanacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız tekrar bir kez daha seçilerek bu aziz millete hizmet etmeye devam edecektir" dedi.

‘SIRADAN BİR SEÇİM DEĞİL’

Seçimin sıradan bir seçim olmadığına dikkat çeken Ahlatcı, seçimin çocukların ve gençlerin geleceğinin tayin edileceği bir seçim olacağına işaret ederek Ahlatcı, "Vatandaşlarımız bugüne kadar yapılan ve her biri Türkiye’ye çağ atlatan hizmetlerin devamını istiyor. AK Parti olarak açık ara bu seçimi kazanacağız. Biz bu aziz millete ve iradesine güveniyoruz” diye konuştu.

Gece-gündüz demeden seçim çalışmalarına devam edeceklerini aktaran Ahlatcı, “Bugün dünden daha çok çalışmamız gerekiyor. Ülkemizin ve milletimizin kazanımlarını korumak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bugüne kadar gösterdikleri teveccühle bizleri onurlandıran değerli Çorum halkının 14 Mayıs'ta da AK Parti'den yana iradelerini ortaya koyacaklar ve Cumhurbaşkanımızı bir kez daha Cumhurbaşkanı seçeceklerdir.

‘KAZANIMLARI YOK ETMEK İSTEYENLERE GEÇİT VERMEYECEĞİZ’

Tek hedeflerinin Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak olduğunu kaydede Ahlatcı, "Türkiye Yüzyılı vizyonu bu hedefin en önemli halkasıdır. Türkiye’nin bütün kazanımlarını yok etmek isteyenlere milletimizle birlikte el ele vererek geçit vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Esnafta Ahlatcı’ya hayırlı olsun dileklerini ileterek, başarı temennisinde bulundu.

Ahlatcı’ya esnaf ziyaretinde, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, Yönetim Kurulu Üyeleri ve partililer eşlik etti.