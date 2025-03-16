MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Çorum Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’nde faaliyet gösteren Aksular Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de önceki akşam meydana gelen yangının ardından fabrikayı ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulundu.

Yangında büyük hasar meydana gelen fabrikada, işletme sahibi Ahmet Aksu’ya geçmiş olsun dileklerini ileten Milletvekili Vahit Kayrıcı, yetkililerden yangının çıkış nedeni ve yaşanan zarara dair detaylı bilgi aldı.

Olay yerinde yaptığı açıklamada, yangının üzücü bir durum olduğunu belirten Kayrıcı, “Bu üzücü olayda en büyük tesellimiz can kaybının yaşanmamış olmasıdır” dedi. Ayrıca, Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek kontrol altına almasına değinen Kayrıcı, "Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerine hızlı ve etkili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Milletvekili Vahit Kayrıcı, “Bu üzücü olayların bir daha yaşanmamasını temenni ederken, firma sahiplerine ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede yaraların sarılması için her türlü desteği vereceğimiz bildiriyoruz. Rabbim hepimizi her türlü felaketten korusun” dedi. (Haber Merkezi)