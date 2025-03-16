Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1.Lig'in 30.haftasında evinde Keçiörengücü'nü 3-2 mağlup etti.

İlk yarısını 2-1 geride tamamladığı ve 80.dakikada 10 kişi kaldığı maçta kırmızı siyahlılar muhteşem bir geri dönüşe imza attı.

Tuncay Şanlı yönetiminde 2'de 2 yapan kırmızı siyahlılar play off yolunda kritik bir zafer imza attı.

Gençlerbirliği galibiyetiyle 5 maçlık galibiyet hasretine son veren kırmızı siyahlılar, 10 kişi kaldığı maçta Keçiörengücü'nü son dakikalarda bulduğu golle 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Çorum FK'ya galibiyeti getiren goller Atakan, Ferhat ve Burak'dan geldi.

Üst üste aldığı galibiyetlerle yeniden play off için umutlanan kırmızı siyahlılar bu sonuçla puanını 45'e yükseltirken, arefe günü Pendikspor ile karşılaşacak.