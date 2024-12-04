Yeniden Refah Partisi İl Teşkilatı Kasım ayı divan toplantısını gerçekleştirdi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleşen divan toplantısına Yeniden Refah Partisi Teşkilat Başkan Yardımcısı Yakup Taş, İl Başkanı Nuri Kuçcu ve teşkilat mensupları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Nuri Kuşcu, partilerinin kuruluş yıl dönümünün 6. yılını kutladıklarını belirterek, Türkiye genelinde 600 bin üyeye ulaştıklarını ve üye bakımından 3. büyük parti haline geldiklerini söyledi.

‘ÇORUM AK PARTİ’DEN ALACAKLI’

Konuşmasında yerel siyasete de atıfta bulunan Kuşcu, 22 yıldır Çorum’u AK Parti’nin yönettiğini ifade ederek bu şehrin bu iradeden alacaklı olduğunu söyledi.

‘MİLLETVEKİLLERİNİ ÇORUM’DA GÖREMEZ OLDUK’

Gelmeyen yatırımları hatırlatan Kuşcu, “Havalanı için artık kimsenin umudu kalmamış, sosyal medyada alay konusu olmuştur. Hızlı tren gecikir belki hiç gelmez diye şarkılar yazıldı. Acemi Birliği gelecek diye müjde verenler ortalarda yoklar. AK Partili milletvekillerini kendi programları ve esnaf açılışları haricinde göremez olduk. Çorum beceriksiz ve kendi çıkarlarından başka hesabı olmayan siyasetçiler yüzünden hakettiği hizmetleri alamadı. İşte bu tablo AK Parti’nin karnesidir.

‘BAKANLIKLARIN KAPISINA KARARGAH KURUP HİZMETLERİ SÖKE SÖKE ALALIM’

Memleketimizin hakettiği bu hizmetlere biran önce kavuşması için, tüm siyasi partilerin bir araya gelip çalışmalara başlaması gerekmektedir. Biz yaptık, biz yaparız laflarını artık bir kenara bırakıp AK Parti’siyle MHP’siyle, CHP’siyle gerekirse bakanlıkların kapısına karargah kurup bu hizmetleri söke söke almalıyız. 4 milletvekilimizle biz katkı sağlamaya hazırız. Özellikle MHP Milletvekili Vahit Kayrıcı. MHP’de üst düzey göreve sahip ve iktidar ortakları. Bu konuya ağırlık vermelerini hasseten Çorumlu olarak istirham ediyoruz. Biz Çorum’un menfaatlerini siyasetin üstünde görüyoruz.

Bu vesile ile CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız’a teşekkür ediyorum. Her fırsatta Çorum’un ve Çorumlunun hakkını savunuyor. Zaten 2 tane Mehmet var. Biri Mehmet Tahtasız diğeri Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla. Aşıla, kamuoyuna yansımamış olsa da bir Çorumlu olarak Çorumlunun sorunları ile ilgileniyor” dedi.

Programda Yeniden Refah Partisi’ne katılan 12 kişiye rozet takıldı.