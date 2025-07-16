15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü Satranç turnuvasında madalyalar sahiplerini buldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ime Satranç İl Temsilciliği tarafından organize edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Satranç Tunuvası 60 sporcunun katılımıyla Çorum Bedesten bahçesinde yapıldı.

Yapılan müsabakalar sonunda Lütfi Bozkurt birinci olurken Yiğit Etka Yıldız ikinci Emir Özdemir üçüncü Kaan Kahraman ise dördüncü oldu.

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalyalarını Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu ve diğer davetliler tarafından verildi.