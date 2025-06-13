Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ‘2025 Aile Yılı’ kapsamında "Ailemle Birlikte Sağlıklı Adımlar, Mutlu Yürekler Doğa Yürüyüşü" etkinliği düzenledi.
Sıklık Tabiat Parkından başlayan yürüyüş Çorumlu Obasında sona erdi. Doğa yürüyüşüne İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Adnan Menderes İlkokulu, Bahçelievler İlkokulu, Ubeydi Gazi İlkokulu, Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu, Hacı Bektaş Veli Ortaokulu öğrencileri, idarecileri ve velileri katıldı. Yürüyüşün sonunda Çorumlu Obasında çeşitli etkinlikler yapıldı.
Editör: Çorum Hakimiyet