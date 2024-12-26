Milli Eğitimspor Kulübü güreşçileri Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret ettiler.

Milli Eğitimspor kulübü öğrencileri ile Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Programı öğrencileri Okul Müdürü Murat Öncül, Beden Eğitimi Öğretmeni Sami Öncel, Güreş Antrenörleri Yasin Bolat ve Serdar Çatal, Ata Sporu Güreşi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Uğur Çadır ile birlikte Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ile Şube Müdürlerini ziyaret ettiler.

Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıda Milli Eğitimspor Kulübü Güreş takımı antrenörleri yaptıkları çalışmalar ve sporcuların elde ettiği başarılar hakkında Cemil Çağlar’a bilgiler vererek destekleri için teşekkür etti.

Ata Sporu Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Uğur Çadır da Milli Eğitimspor kulübünün güreşe verdiği desteklerden dolayı Cemil Çağlar ve yönetime teşekkür etti.

Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da güreş branşında yaptığı başarılı çalışmalardan son derece memnun olduğunu belirterek kulüp yönetimi, antrenörleri ve sporcularına desteklerinin devam edeceğini onlardan da bu başarılarının artarak devam etmesini istedi.