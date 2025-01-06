Çorum'un İskilip ilçeisndeMilli Emlak Uzmanı olarak görev yapan 48 yaşındaki Mustafa Göksel Sülük, geçirdiği kap krizi sonucu hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi, dün İskilip Ulu Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hacıkarani Mezarlığı’na defnedildi.
Cenaze törenine Vali Ali Çalgan, İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, İskilip Kaymakam Refiki Oğuzhan Doğancı, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Editör: Atila Çiğdem