Bölgesel Amatör Ligde ilimizi temsil edecek olan Mimar Sinanspor’un maçlarını oynayacağı Mimar Sinan sahası bu lige hazırlanıyor. Sahanın eksiklerinin giderilmesi için yapılan ihale sonucunda yüklenici firm hummalı bir çalışma başlattı.

Bu yıl başında saha zemini, ışıklandırma ve ter örgülerin modernizasyonu işi ihale edilmiş ve saha yaz ayında mahalle gençliğinin hizmetine açılmıştı. Mimar Sinanspor’un 1. Amatör Küme’de şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig’de ilimizi temsil etmeye hak kazanmasının ardından ise maçları oynayacağı sahanın diğer eksikleri gündeme geldi.

Yapılan inceleme sonunda sahanın bölgesel amatör lig maçlarına uygun hale getirilmesi için imkanlar ölçüsünde hazırlanan proje ile ihale süreci tamamlandı ve yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı.

Mimar Sinan sahasının tribün bölümünün üzerinin çelik konstiriksiyon ile kapatılması ve misafir tribün bölümü oluşturulması ve mevcut soyunma odalarının modernizasyonu için start verildi. Yüklenici firma çalışmalara soyunma odaları ve tribünden aynı anda başladı.

Mevcut soyunma odalarının büyütülmesinin binanın yapısı nedeni ile genişletilmesi mümkün olmayınca odaların içindeki bulunan duş ve tuvaletlerin komple yenilenmesi ve tesisatın tamamen değiştirilmesi işlemine başlandı. Aynı anda tribün bölümünde yapılacak çatı kaplama işi içinde hafriyat yapıldı ve çalışmalar devam ediyor.

BAL müsabakaları ekim ayı ilk haftasında başlayacak. Yüklenici firmanın Mimar Sinan sahasını Eylül ayının son haftasına kadar tamamlayarak lige yetiştirmesi amaçlanıyor.