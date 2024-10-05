Temsilcimiz Mimar Sinanspor sezonun ilk maçında yarın sahasında Çankırı Futbol Kulübü ile karşılaşacak.

Bu sezon Bölgesel Amatör Ligde ilimizi ilk kez temsil edecek olan Mimar Sinanspor alt yapısından yetiştirdiği futbolcuların ağırlıkta olduğu genç bir kadro ile mücadele edecek. Kadrosunu tanıdığı tecrübeli isimlerden yaptığı takviyelerle iki ayı aşkın süredir hazırlıklarını sürdüren Mimar Sinanspor takımı lige evinde oynayacağı maçta iyi başlamak istiyor.

Yarın saat 14’de İtfaiye sahasında başlayacak maçta Mimar Sinanspor takımı sezona mutlak şampiyonluk hedefi ile hazırlanan ve güçlü bir kadro kuran Çankırı FK ile karşılaşacak.

Sezona geçen yıl Yozgat’ta şampiyon olan takımın oyuncularının antrenörü ve futbolcuların büyük bölümünü kadrosuna katarak bu ligin tecrübeli isimlerinden güçlü bir kadro oluşturdu.

Mimar Sinanspor ile Çankırı FK takımları arasındaki bu zorlu maçta Ankara bölgesi hakemi Nurullan Yardımcı yönetecek.