Yeni sezonda Bölgesel Amatör Ligde ilimizi temsil edecek takımın belirleneceği baraj maçında Mimar Sinanspor ile Alacagücüspor takımları bugün saat 17.30’da Yeni Stadyumda karşılaşacaklar.

Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Ligde ilimizi direk olarak temsil etmeye hak kazanan Mimar Sinanspor ilk yılında ligi 10. sırada tamamladı ve tecrübe kazandı. Yeşil Beyazlılar Çorum futbol alt yapısında yaptığı planlı çalışmalar ile büyük başarılara ulaşıyor. Mimar Sinanspor yeni sezonda da Çorum’u bölgesel amatör ligde temsil etmek için bugün kazanmak istiyor.

Alacagücüspor ise kuruluşunun ikinci yılında iki şampiyonluk kazanma başarısı gösterdi. Geçtiğimiz sezon kuruluşunun ilk yılında 2. Amatör Küme’de şampiyon olarak 1. Amatör Küme’ye yükselen Alacagücüspor bu ligde ilk sezonunda namağlup şampiyonluk kupasını kazanmayı başardı. Alacagücüspor’un hedefi bu başarısını ilçeye ilk kez Bölgesel Amatör Lig heyecanını getirerek taçlandırmak istiyor.

Hakem Ankara’dan

Mimar Sinanspor ile Alacagücüspor arasındaki baraj maçını Ankara Bölgesel Hakemi Nurullah Yardımcı yönetecek. Yardımcılıklarını ise Çankırı’dan Vural Aslan ve Ankara’dan Taner Kıtmır. Maçta dördüncü hakem olarakda Çankırı’dan Kerim Çataklı görev yapacak. Maçın gözlemcisi ise Ünal Adıgüzel,