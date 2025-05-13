Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ilçedeki alt yapı ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra çocuklar ile birlikte olarak onlarla futbol oynayıp ve dertlerine ortak oluyor.

İki mahalle takımının maçında üçüncü kez forma giyen Muhsin Dere’nin takımı üçüncü maçta seride 2-1 öne geçti.

İlk iki maçı karşılıklı kazanan iki takımüçüncü kez karşılaşkılar. Bu maçta büyük bir çekişmeye sahne oldu ve maçın normal süresi karşılıklı atılan gollerle 6-6 berabere biten maçın galibini penaltı atışyarı belirledi. Penaltılarda rakibine üstünlük sağlayan Muhsin Dere’nin forma giydiği takım seride 2-1 öne geçti.

Maçın ardından Muhsin Dere çocuklara tatlı ikramında bulundu ve onlarla birlikte hem tatlı yedi hem de sohbet etti.

İki mahalle olarak yaptıkları maçlar ile çok iyi duruma geldiklerini belirten Muhsin Dere diğer mahallelerle maç yapmaya hazır olduklarını belirterek ‘Rakip mahallelere duyurulur’ dedi.