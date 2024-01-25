U 16 Liginde gruplarda final grubu heyecanı dün oynanan beş maçla devam etti.

A grubunda Mimar Sinan B grubunda ise Çorum Anadolu FK takımları haftayı galibiyet ile kapatarak liderliklerini kayıpsız olarak sürdürdüler.

A grubunda ikinci sıradaki Gençlerbirliği Mimar Sinan’a farklı mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

SAHA: İtfaiye.

HAKEMLER: Ömür Soytemiz, Özkan Dağ, Bahar Çakıcı.

MİMAR SİNAN GENÇLİKSPOR: Mustafa Eren, Emre, Alperen, Mustafa Kasım, Kemal, Emre, Mert, Hıdır Tunahan, Ozan, Emir Enes, Alihan, Anıl, Nurullah, Ömer Turan, Enes, İbrahim.

GENÇLERBİRLİĞİ: Emirhan, Metehan, Emir, Enes, Berkay, İdris, Egehan, Alperen, Yavuz, Mehmet Eren, Mehmet, Tolga, Berat, Mert, Talha, Burak, Yiğit.

GOLLER: 8. 36. ve 59. dakikalarda Ozan, 39. 43. ve 64. dakikalarda Emir Enes, 41. dak. Mert, 78. dak. İbrahim (Mimar Sinan)