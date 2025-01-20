Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Mimar Sinanspor ikinci yarının ilk maçında Çankırı FK deplasmanında rakibine 3-0 mağlup olarak kötü başladı.

Çankırı FK taraftar desteğini arkasına alarak baskılı başladığı maçın 8. dakikasında İbrahim’in attığı golle 1-0 öne geçti. Golden sonra beraberlik içir yüklenen temsilcimiz pozisyonları değerlendiremedi.

İkinci yarının başında ev sahibi takımın yeni transferi Canberk farkı ikiye çıkaran golü attı ve takımını rahatlattı. Ev sahibi takımın kontrolü altında geçen maçın bu yarısında Fatih Serkan ikinci sarı karttan kırmızı görünce Mimar Sinan sahada on kişi kaldı.

Uzatma dakikalarında sahneye bir kez daha çıkan Canberk maçın skorunu belirledi: 3-0

Bu galibiyet ile Çankırı FK zirve iddiasını devam ettirirken temsilcimiz ikinci yarıya da mağlubiyet ile başladı.