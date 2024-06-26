Bu sezon Çorum’u Bölgesel Amatör Ligde temsil edecek olan Mimar Sinan Gençlikspor alt yapısından yetişen Koray Ciğerci ile yeni sezon için anlaştı.

2005 doğumlu Koray Ciğerci 2014 yılında Mimar Sinan alt yapısında başladığı futbol hayatını on yıldır yeşil beyazlı kulüpte sürdürüyor.

Genç futbolcu yeni sezonda da Mimar Sinanspor ile Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek Teknik Heyet ve yönetimi teşekkür etti.

İmza törenine katılan Mimar Sinanspor As Başkanı ve aynı zamanda Transfer Sorumlusu Abdullah Şamil Arslan ise alt yapılarından yetişen Koray ile bir sezon daha devam etme kararı aldıklarını belirterek kendi öz evlatlarımıza güvenmeye devam edeceklerini söyledi.