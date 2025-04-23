U 18 Liginde Mimar Sinanspor’un mücadele edeceği grup maçları yarın Merzifon’da başlıyor. Merzifon’da bugün yapılacak teknik toplantıda gruplar ve fikstür belirlendikten sonra yarın oynanacak maçlarla başlayacak U 18 grup birinciliğinde Çorum şampiyonu Mimar Sinanspor ile birlikte Trabzon Söğütlüspor., Samsun Telekomspor, 1826 Bulancakspor, Karabük Beşüzevler ve Sivas Belediyespor takımları mücadele edecek.

Bugün çekilecek kura sonrası altı takım üçerli iki gruba ayrılacak ve tek devreli maçlar sonunda birinci olan iki takım pazar günü finalde karşılaşacak. Final maçını kazanan takım yarı final grubunda mücadele etmeye hak kazanacak.