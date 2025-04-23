Ankara’da yapılan 12 Dabo Alt Yapı kampına katılan Çorumlu iki sporcunun hedefi milli takım alt yapısına yükselmek.

11-13 Nisan tarihleri arasında Ankara’da Basketbol Federasyonu ve Garanti BBVA iş birliği ile düzenlenen 12 Dabo Alt Yapı Kampına Çorum basketbol yıldızları takımından 2013 doğumlu Betül Yıldırım ve Ecrin Yılmaz ile birlikte 34 erkek ve 30 kız sporcusu katıldı.

Milli takım teknik ekibi tarafından yapılan antrenman ve maçlar sonunda belirlenen isimler milli takım havuzunda yer alacak. Çorum Basketbol Yıldızları antrenörü Murat Çalışkan hedeflerinin milli takıma sporcu yetiştirmek olduğunu belirterek sporcularına bu yolda başarılar diledi.