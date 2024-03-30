1. Amatör Küme’de Mimar Sinan Gençlikspor’un şampiyonluğu resmiyet kazandı. Tahkim Kurulu son kararı verdi ve Alaca Belediyespor’un itirazını reddetti.

Mimar Sinan Gençlikspor ile Alaca Belediyespor arasında 1-1 biten maçın ardından Mimar Sinan kulübü rakibin maç listesinde 2001 ve daha küçük doğumlu altı futbolcuya yer vermesi maddesine karşın beş isme yer verdiğini belirterek itiraz yapmıştı.

Tertip Kurulu itirazı kabul ederek İl Disiplin Kuruluna göndermişti. Disiplin Kurulu incelemesi sonunda Mimar Sinan takımı bu maçta 3-0 hükmen galip sayılmıştı. Bu karar ile yeşil beyazlı kulüp şampiyonluk yolunda avantaj yakalamıştı.

Disiplin Kurulu’nun bu kararını Alaca Belediyespor kulübü Amatör Futbol Disiplin Kuruluna götürmüştü.

AFDK’nın da İl Disiplin Kurulu karanını onamısı üzerine Alaca takımı son merci olan Tahkim Kuruluna itarazını yapmıştı.

Tahkim Kurulunun dün yaptığı toplantıda alınan karara göre ‘Yapılan müzakere neticesinde AFDK’nın kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddi ile kararın onanmasına’ denildi.

Bu karar ile birlikte Mimar Sinan Gençlikspor’un şampiyonluğu resmen onaylandı.