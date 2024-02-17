Amatör futbol camiasının merakla beklediği Mimar Sinan semt sahasının ihalesi yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından eksikleri nedeni ile resmi maç oynatılamayan sahanın yenilenmesi için başlanan ihale sürecinde en önemli aşama geçildi.

Dün Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde yapılan ihaleye katılım oldukça yüksek oldu. İhale Komisyonu teklifleri aldı ve değerlendirmeye başladı.

Komisyonun önümüzdeki hafta içinde ihale sonuçlarını açıklayarak yasal süreci başlatması bekleniyor.

Yaklaşık bir ay sürecek yasal süreç sonunda itiraz olmaması halinde ihaleyi kazanan firma ile protokol imzalanacak ve yer tesliminin ardından yapım işi başlayacak.

İhale süresinin 100 gün olacağı ve yaz aylarına kadar sahanın zemin ve aydınlatmasının modern bir şekilde hizmet vermeye başlaması bekleniyor.

Mimar Sinan sahasında zemin komple yenilenecek ve en önemli sor olarak görülen zemin düzlemesi yapılacak.

Alttaki tel örgüler boyanacak üstteki ağların yerine tel örgü takılacak.

Stadyum aydınlatmasında eksikler giderilerek standartlara uygun hale getirilecek.