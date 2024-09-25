Temsilcimiz Mimar Sinanspor’un mücadele edeceği ligde heyecan 6 Ekim pazar günü başlayacak ve 27 Nisan pazar günü sona erecek.

Futbol Federasyonu Amatör İşler Kurulu tarafından yayınlanan fikstürde ilk yarıda iki ikinci yarıda ise bir hafta içi maçı oynanacak.

Bölgesel Amatör Lig 5. grupta mücadele edecek Mimar Sinanspor takımı sezonun ilk maçında 6 Ekim pazar günü saat 14’de sahasında Çankırı Futbol Kulübünü konuk edecek.

İkinci haftada 13 Ekim pazar günü Sorgun Belediyespor deplasmanına çıkacak olan yeşil beyazlı temsilcimiz üçünca hafta maçında ise 20 Ekim pazar günü sahasında Hacettepespor’u konuk edecek.

Dördüncü haftada 27 Ekim pazar günü Taşköprü Belediyespor deplasmanına çıkacak olan Mimar Sinan beşinci hafta maçında ise 30 Ekim çarşamba günü sahasında Kırıkkale Yahşiyanspor ile karşılaşacak.

Altıncı hafta 3 Kasım pazar günü ASD Eflanispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Mimar Sinan 10 Kasım pazar günü ise sahasında Bartınspor önünde galibiyet arayacak. Sekizinci hafta maçında 17 Kasım pazar günü Sinopspor deplasmanına çıkacak olan temsilcimiz dokuzuncu haftada 24 Kasım çarşamba günü sahasında Çilimli Belediyespor’u konuk edecek.

27 Kasım çarşamba günü saat 14’de Çubuk Futbol AŞ takımına misafir olacak olan Mimar Sinan 1 Aralık pazar günü ise diğer başkent takımı Keçiören Belediye Bağlumspor ile saasında karşılaşacak.

12. hafta maçınad 8 Aralık pazar günü Suluova Sebatspor deplasmanına çıkacak Mimar Sinan 15 Aralık pazar günü ise yine deplasmana çıkacak ve Karadeniz Ereğli Belediyespor ile karşılaşacak.

İlk yarının evindeki son maçında 22 Aralık pazar günü Geredespor’u konuk edecek Mimar Sinan ilk yarının son haftasında ise 29 Aralık pazar günü Çarşambaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Ligde ikinci yarı 20 günlük aranın ardından 19 Ocak pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak ve heyecan 27 Nisan pazar günü sona erecek.

Maçlar sonunda birinci olan takımlar direk olarak 3. lige yükselirken 2. olan takımlar ise kendi aralarında play-off oynayacak.

Gruptaki son iki takım direk olarak yerel lige düşerken diğer takımlar ise illerinde şampiyon olan takımlarla baraj maçı yapacaklar.