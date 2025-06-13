Futbolda sezonun grup heyecanı U 17 kategorisinde yaşanacak.

Çorum şampiyonu Mimar Sinanspor Amasya grubunda yarı finale yükselmek için mücadele edecek.

Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre u 17 grup birinciliğinde 77 ilden 139 takım mücadele edecet. 5 ve 6’şar takımlı 22 grupta maçlar 24-27 Haziran’da 4 takımmı iki grupta ise 25-27 Haziran tarihleri arasında oynanacak.

24 grup merkezinde oynanacak olan 1. Kademe müsabakalarında Çorum şampiyonu Mimar Sinanspor takımı Amasya’da mücadele edecek. Mimar Sinanspor ile birlikte Yozgat Sorgun Belediyespor, Giresun Görelespor, Tokat Topçamspor ve Çankırı Yurdumspor ile Samsun’dan Büyükşehir Belediyespor, Atakum Belediyespor ve Samsun Kadıköyspor takımlarından birisi olacak.

23 Haziran’da yapılacak teknik toplantıda altı takım üçerli iki gruba ayrılacak ve tek devreli maçlar sonunda finale yükselen iki takım 27 Haziran cuma günü yarı final grubuna yükselmek için mücadele edecekler.