Avrupa Para Gençlik ve Los Angeles Paralimpik Oyunlarına hazırlanan yüzme milli takımının Çorum kampı başladı.

Bu yıl yapılacak Avrupa Para Gençlik ve 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları Hazırlık kampı Çorum Olimpik Yüzme Havuzunda başladı.

Kampta sporcular Korcan Bulut Özdemir, Ulaş Yılmazoğlu, Eymen Özdemir, Yunus Emre Çakır, Gizem Koyan Bakan ve Zeynep Duru Çiftçi ile antrenörler Muhsine Dalgıç ilimiz milli takım antrenörlerinden Çetin Koçak, Cenk Utkuoğlu, Onur Mutlu, Serçin Aksu, Tuğçe Kaplandeniz, Eda Özlem, Avan Açar ile refakatçi antrenörler Müslüm Balaban ve Mehmet Ali Arıkel gözetiminde çalışmalarına salı günü başladılar.

16 Haziran pazartesi gününe kadar Çorum Olimpik Yüzme Havuzunda çalşmalarını sürdüren milli takım günde sabah ve akşam yaptığı çift antrenmanla zorlu müsabakalara hazırlanıyor. Kamp süresince yüzme tekniklerinin geliştirilmesi kondisyon artışı yarış stratejisi ve mental hazırlıkları için çalışmalar yapılıyor.