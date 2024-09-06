Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde (BAL) 2024-2025 Sezonunun fikstürleri belli oldu. 5.grupta mücadele edecek olan Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor sezona Çankırıspor maçıyla başlayacak.

Ligin ilk haftasında Çankırıspor'u konuk edecek olanMimar Sinanspor, 2.hafta Yozgat deplasmanında Sorgun Belediye ile karşılaşırken, 3.hafta Başkent ekibi Hacettepe 1945 Spor'u ağırlayacak. 4.haftada Kastamonu deplasmanında Taşköprüspor'la karşılaşacak olan Mimar Sinan, 5.haftada Kırıkkale ekibi Yahşihan'la evinde oynayacak. 6.haftada Karabük ekibi Eflanispor'a konuk olacak olan Çorum temsilcisi, 7.haftada Bartınspor'u ağırlayacak. 8.haftada deplasmanda Sinopspor'la kozlarını paylaşacak olan Mimar Sinanspor, 9.haftada Düzce temsilcisi Çilimi Belediyespor'la Çorum'da karşı karşıya gelecek. 10.haftada, Başkent deplasmanında Çubukspor'un konuğu olacak olan Mimar Sinan, 11.haftada bir başka Ankara ekibi Keçiören Bağlum'u ağırlayacak. 12.haftada Amasya ekibi Suluova Sebat'la deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Çorum temsilcisi, 13.haftada da Zonguldak deplasmanında Karadeniz Ereğli'nin konuğu olacak. İlk yarının son iç saha maçında Bolu temsilcisi Geredespor'u konuk edecek olan Çorum temsilcisi, devreyi Samsun deplasmanında Çarşambaspor maçıyla tamamlayacak.

Ligde ilk hafta maçları 5-6 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Grupta ilk hafta Mimar Sinanspor-Çankırıspor, Bartınspor-Eflanispor, Sinopspor-Kırıkkale Yahşihan, Çilimli Belediye-Taşköprüspor, Çubukspor-Hacettepe 1945 Spor, Keçiören Belediye-Sorgun Belediye, Karadeniz Ereğli Belediye-Çarşambaspor ve Geredespor-Suluova Sebatspor maçları oynanacak.