Çorum'un Bal ligindeki tek takımı olan Gençlik Mimarsinan Spor'a bir jest de Çepni Mahallesi Muhtarlığı'ndan geldi.

Bal Ligi'nde sergilediği performansla dikkat çeken Mimarsinan Spor'a, Karaca Tandır'da yemek ikram edildi. Çepni Mahallesi Muhtarı Ömer Şahinbaş önderliğinde düzenlenen morel yemeğine, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Mimarsinan Spor teknik heyeti ve sporcular katıldı.

Yemekte bir konuşma yapan Çepni Mahallesi Muhtarı Ömer Şahinbaş, spor sever esnafları, şehrin Bal ligindeki tek takımı olan Mimarsinan Spor'a sahip çıkmaları ve destekte bulunmaları konusunda davette bulunarak, "Her hafta bir mahallemiz, Çorum'umuzu Bal Ligi'nde başarı ile temsil eden ve ilimizin tanıtımında katkı da bulunan gençlerimize destek olabilir. Çünkü onların başarısı ilimizin başarısıdır" dedi.

Konuşmasının devamında Gençlik Mimarsinan Spor'a ve Mimarsinan Mahallesi Muhtarı Arif Çınar'a başarı dileklerini ileten Şahinbaş, Hunter Rotbalans Sahibi Şahin Özbüğrü'ye, Çağ Mobilya Sahibi Emre Sırımsı'ya, Ades Sigorta Sahibi Ender Sinan'a, Ercağ Isı Sistemleri Sahibi Murat Gürün'e, Caner Hafriyat Sahibi Caner Keşci'ye, Akar Sürücü Kursu Sahibi İbrahim Çiftçi'ye, Resul Hafriyat Sahibi Resul Yiğitoğlu'na, Kasap Seyit Sahibi Seyit Cesaret ve Özel Arzum Rehabilitasyon Sahibi Mustafa Bozkurt'a ve Can Oto Kurtarma Sahibi Saffet Karakuş'a vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür etti.