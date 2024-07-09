Bölgesel Amatör Lig’de ilimizi temsil edecek olan Mimar sinanspor yeni sezon kadrosuna dış transferde ikinci isme imzayı attırdı. Son olarak Kağızman Gençlerbirliği takımında forma giyen savunma oyuncusu Ceyhun Dur ile anlaştı.

1994 Erbaa doğumlu Ceyhun Dur Erbaa Güreş İhtisasspor alt yapısında başladığı futbol hayatında 2009 yılında Trabzonspor alt yapısına transfer olduğu bir sezon sonra yeniden Erbaa’ya dönen Ceyhun Der Edirne Çarşıspor ve 18 K Kurtuluşspor takımlarında forma giydikten sonra son dört sezondur da Kağızman Gençlerbirliği takımında forma giydi.

Tecrübeli futbolcu ile yapılan görüşmede Futbol Şube Sorumlusu Hacı Ömer Yağlıdere Ceyhun Der’e hayırlı olsun dileğinde bulundu ve başarılı performansını Çorum’da da sürdürmesini istedi.