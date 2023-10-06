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Çorum’da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Cemilbey karayolu üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Hakan Ö. yönetimindeki 19 AED 548 plakalı minibüs, Güzelyurt kavşağında Murat B. yönetimindeki 06 EP 441 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs orta şeritte bulunan ağaçları yıkarak karşı şeride geçip yol kenarında bulunan bir evin tel örgülerine çarparak durabildi.

Kazada araç sürücüleri ile araçlarda bulunan Müberra K. ve Murat B. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.