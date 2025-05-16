Çorum 'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan M.Ç. (70) idaresindeki 74 DF 059 plakalı minibüs ile M.Ö'nün (48) kullandığı otomobil, Çorum -İskilip kara yolu Ömerbey köyü yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ve beraberindeki F.Ö. (43) ile minibüste bulunan tarım işçileri S.K. (56), G.T. (40), D.Ü. (47), Y.M. (49), S.K. (64), S.D. (49), Y.O. (58), L.B. (50), E.B. (42), N.Ş. (43) ve F.P. (52) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.