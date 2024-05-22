Çorum'da arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan tarihi eserlerin, Güney Kore'nin başkenti Seul ile Gimhae kentlerinde 6 ay boyunca sergilenmesiyle ilgili protokol imzalandı.

İmzalanan protokolle 200’den fazla Hitit eseri hem Seul’de hem de Gimhae şehrinde görücüye çıkacak.

Valilikte düzenlenen törende Çorum Valisi Zülkif Dağlı (solda), Çorum Müzesi Müdürü Metin Çakar (sağda), Gimhae Ulusal Müzesi Müdürü Yun Hyeung-won ve Seul Müzesi Müdürü Jiyeon Kim, işbirliği protokolüne imza attı.

Güney Kore ile imzalanan bu protokollerle Çorum turizmine katkı sağlanması hedefleniyor.

İmza töreninde konuşan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Hititler’in tanıtılması amacıyla Güney Kore’de açılacak olan Hititler Sergisi için hazırlıkların devam ettiğini belirterek, Çorum’u en iyi şekilde temsil ederek tanıtacaklarını söyledi.

Çorum Belediyesi’nin 2018 yılından imzalanan protokol ile Güney Kore’nin Gimhae ile kardeş şehir olduğunu hatırlatan Vali Dağlı, “Her iki kardeş şehir arasında karşılıklı ziyaretler yapıldı. Bu ziyaretlerde Güney Kore’nin başkenti Seul ve Gimhae şehrinde iki ayrı Hititler sergisi açılması için talep geldi. Bakanlığımız tarafından yapılan değerlendirmede bu serginin açılmasına onay verildi. Bununla ilgili süreç devam ediyor. Bakanlığımıza yaklaşımından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu iki kardeş şehir arasında gelişen durum bir realiteye, tezahüre dönüşmüş oldu. Çorum olarak eserlerimizi Seul’de sergileme imkânı bulmuş olacağız. Her iki ülke için çok iyi olacak. Kore vatandaşlarının Hititlere sempati beslediğini ve çok yakın ilgi duyduğunu biliyoruz. Gimhae ile ön protokol imzalıyoruz. Her iki ülke arasında bu ve buna benzer işbirliklerimiz belediyemiz, valilik ve ilgili kurumlarla birlikte devam edecek. Bu etkinlik Çorum için güzel gelişmelere vesile olacak. Hayırlı olsun” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da Gimhae şehri kültürel yapısı, sanayisi ve kalkınmışlığı Çorum’a benzeyen bir şehir olduğunu belirterek, “İlk sergimiz 7 Ekim - 2 Şubat tarihleri arasında Gimhae Ulusal Müzesi’nde açılacak. Güney Kore halkı Hititlere büyük bir ilgi duyuyor. Protokolün ardından Seul’den bir talep geldi. Bu talebede bakanlığımız onay verdi. Güney Kore’nin başkenti Seul’de 7 Mart - 9 Haziran 2025 tarihinde tekrar Hitit eserleri sergilenecek. Gimhae ve Seul’en Hitit eserlerinin sergilenecek olması şehrimizin kültür hayatının tanıtılması ve turizm açısından son derece önemli. Çorum’daki arkeolojik kazılardan çıkan 220’nin üzerinde eser Güney Kore’de sergilenecek” ifadelerini kullandı.

Seul Müzesi Müdürü Jiyeon Kim ise dünyadaki ilk demir kültürüne sahip olan Hitit medeniyetine ait eserlerin Seul’de sergilenmesinden dolayı memnun olacağını ifade ederek, “Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çorum Belediyesi ve Valiliğimize teşekkür ediyorum. Güney Kore ve Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlıkları arasındaki işbirliklerinin artmasını umuyorum. Türkiye’yi daha önce ziyaret ettim. Ancak Çorum’u ilk kez ziyaret ediyorum. Arkeolojik kazılarda çıkan eserleri gördüm. Burada sadece tarihi yapılar korunmamış ayrıca müzede de eserlerinin sergileniyor olması çok güzel” şeklinde konuştu.

Hitit medeniyetinin eserleri Gimhaede ilk kez sergileneceğini belirten Gimhae Ulusal Müzesi Müdürü Yun Hyeung-Won da, “Belediye Başkanımız müzelere çok yardımda bulunmuş. 40 yıldır kazılarla ilgileniyorum. Hitit medeniyeti çok mükemmel. Gimhae’de Gaya’mız var. Oda dünya miras listesine girdi. Ayrıca üniversitelerimizde işbirliği yapacak” diye konuştu.